"Houve um crescimento muto grande do Vizela, viu-se contra FC Porto e Sporting"

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela

Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na antevisão ao jogo com o V. Guimarães, às 15h30 de domingo.

Dérbi: "Queremos dar continuidade às nossas exibições e, principalmente, ao resultado. Temos de estar muito concentrados e fortes para conquistar os três pontos, vamos jogar contra um adversário muito bom, bem orientado e com bons executantes, vai ser um jogo emotivo e muito bem disputado. Queremos dar continuidade às exibições, fizemos dois bons jogos com FC Porto e Sporting em que conseguimos equilibrar e mantivemos um bom nível exibicional. Com Tondela conseguimos a exibição e o resultado que pretendíamos."

Goleada na primeira volta: "É um jogo completamente diferente e houve um crescimento muto grande da equipa, que está agora muito mais competitiva e viu-se contra o FC Porto e Sporting. Foi importante essa experiência para o crescimento da equipa, lidar com adversidades e com essas equipas para crescer, estar num patamar que nos deixa muito satisfeitos e olhar a segunda volta com grande otimismo."

Inconsistência do V Guimarães: "Eu gosto de olhar é para o último jogo, e nesse foi uma boa vitória do V. Guimarães, em que conseguiu lidar com a adversidade bastante grande e mostrou ser uma equipa muito consistente, compacta e unida. Tem boas dinâmicas e tem na frente desequilibradores. Vai ser aliciante para nós porque teremos de estar muito compactos, sólidos defensivamente."

Rivalidade: "Para a cidade e adeptos, é um jogo emotivo e especial, mas para nós é um jogo que vale três pontos. Com o aproximar do final do campeonato, estes três pontos são preciosos."

Reforços: "Tanto o Rashid e o Sarmiento vão ser convocados, não vão jogar de início, mas com o desenrolar do tempo e ser entendermos ser pertinente, entram no jogo."

Festejo do terceiro golo em Tondela: "É um festejo em que vai ao encontro do que tenho dito: a equipa tem dado sinais que está a crescer, está madura e personalizada e esse golo representa mesmo isso. Aos 86 minutos a equipa não se descaracterizou e agarrou-se às nossas ligações; foi uma jogada fantástica, à Vizela. E sentimos que estávamos muito perto dos três pontos importantes para a nossa tranquilidade, contra um adversário direto. Sou emotivo, apaixonado pelo que faço e não consigo esconder os meus sentimentos, foi instintivo e tive de festejar com os meus jogadores."

Casa cheia: "É fantástico. Há algum tempo que não jogávamos a esta hora [15h30], principalmente com o estádio cheio, vai estar uma moldura humana fantástico. Estão todos os ingredientes para ser um grande espetáculo. Vão ser três boas equipas em campo."