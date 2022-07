Igor Julião, lateral-direito do Vizela, analisa o futebol português no final da época de estreia na Liga Bwin.

Depois de jogar no Brasil, nos Estados Unidos da América e na Eslováquia, Igor Julião estreou-se no futebol português em 2021/22, ao serviço do Vizela. E relativamente ao campeonato luso, o lateral-direito de 27 anos salienta que os clubes chegam até a ter "medo" de defrontar os denominados "grandes".

"Portugal foi o país [fora do Brasil] onde senti mais dificuldades. É outro futebol. É mais dinâmico. Há um respeito muito grande por Benfica, FC Porto e Sporting... chega a ser medo. Eles são criados com uma cultura assim. O país respira os grandes clubes", comentou numa entrevista ao jornal Lance.

A postos para a segunda temporada nos minhotos, Igor Julião diz que acredita que o Vizela pode alcançar as posições de acesso à Europa.

"Consigo vislumbrar o Vizela não só a lutar pela permanência, mas também a lutar por uma posição do meio da tabela para cima. Quem sabe alcançar uma vaga nas competições europeias. Não queremos saber se é Benfica ou Porto. Aqui não olhamos de baixo para cima. Quando perdíamos eu ficava zangado, mas os adeptos ficavam satisfeitos quando a equipa fazia um bom jogo", atirou.

Depois de quatro anos no Fluminense, Igor Julião assinou pelos vizelenses e realizou 16 partidas na época de estreia. Fez três assistências.