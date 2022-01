Vizela confirma avançado chinês Guo Tianyu como reforço

No Shandong desde 2016, já depois de uma primeira passagem por Portugal onde representou o Oriental Dragon nos escalões de formação, o jogador, de 22 anos, foi preponderante na conquista do campeonato chinês

O Vizela oficializou a chegada de Guo Tianyu, por empréstimo do Shandong Taishan até junho de 2022, tal como O JOGO adiantou.

No Shandong desde 2016, já depois de uma primeira passagem por Portugal onde representou o OrientalDragon nos escalões de formação, o jogador chinês, de 22 anos, foi preponderante na conquista do campeonato daquele país com dez golos marcados.