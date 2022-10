"Gostava de fazer mais golos ou assistências, mas o meu foco está em ajudar a equipa"

Alex Méndez admite que a derrota com o Santa Clara foi muito difícil e quer que o Boavista pague a fatura. O internacional sub-20 norte-americano elogia as qualidades dos axadrezados, mas realça que se o Vizela conseguir apresentar o seu futebol habitual, então sairá a sorrir do Estádio do Bessa.

Alex Méndez já colocou no baú das más recordações as incidências e a derrota com Santa Clara (0-1). O médio do Vizela, de 22 anos, não se alonga muito sobre o assunto e diz apenas que "foi muito difícil" entregar os pontos ao adversário. "Toda a equipa queria mais, isto é, um resultado diferente. E, por isso, não ficámos contentes", destaca, acrescentando ter visto pontos positivos no rendimento do conjunto vizelense, que atuou desde muito cedo com dez elementos. "Estamos satisfeitos com o trabalho que temos a desenvolver".

Amanhã à tarde, o Vizela vai medir forças com o Boavista, no Bessa, e mesmo antes de abordar o confronto, o norte-americano deixa claro que "cada jogo que a equipa disputa é sempre com o objetivo de ganhar". E classifica, de seguida, a equipa axadrezada como "um adversário muito forte". "Se formos iguais a nós próprios e conseguirmos impor o nosso jogo, então podemos vencer".

Alex Méndez é capaz de marcar grandes golos, como na época passada, ao FC Porto, no Dragão, se bem que não seja propriamente um goleador, tanto mais que esta temporada está em branco. "Gostava de fazer mais golos ou assistências, mas o meu foco está sempre em ajudar a equipa", atira.

Internacional sub-20 pelos EUA, o médio admite a possibilidade de um dia ser chamado à seleção principal. "Sei que se jogar bem, as oportunidades de ser chamado à seleção são maiores", conclui o jogador do Vizela.