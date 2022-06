Gonçalo Cunha na pré-época do Vizela: "Tem um potencial enorme"

"Tem um potencial enorme", diz Armindo Cunha, que orientou o defesa no Moreirense.

Gonçalo Cunha vai participar nos trabalhos de pré-temporada do Vizela. O defesa dos sub-23, que atua como central ou lateral-esquerdo com a mesma desenvoltura, já foi chamado na época passada para ser avaliado pelo treinador Álvaro Pacheco, mas uma lesão impediu-o de se mostrar de forma convincente. No entanto, as qualidades que exibiu agradaram ao técnico, que o volta a chamar agora para confirmar os atributos.

Com 20 anos e 1,89 m, Gonçalo Cunha fez toda a formação no Moreirense antes de, há duas épocas, se transferir para o Vizela. "É um jogador com um potencial enorme. Veloz, tecnicamente muito bom e forte no jogo aéreo. É um defesa que tanto pode jogar como central ou como lateral do lado esquerdo e cruza muito bem. São poucos os que cruzam como ele", analisou Armindo Cunha, que desempenhou as funções de treinador da formação dos cónegos e acompanhou a evolução do futebolista.