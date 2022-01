GNR identifica adepto do Vizela por atingir Rodrigo Conceição com moeda

Força policial descobriu o autor do arremesso, incidente alvo de queixa por parte do atleta cónego, através de filmagens sobre a bancada do reduto vizelense

Um adepto do Vizela foi identificado, no passado sábado, pela Guarda Nacional Republicana, após recurso às câmaras de videovigilância do estádio do clube minhoto, por ter atingido Rodrigo Conceição, jogador do Moreirense, com uma moeda.

Conforme descrito no mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD), o atleta queixou-se, pouco antes de entrar no jogo entre Vizela e Moreirense, relativo à 17.ª jornada da Liga Bwin, de que lhe arremessaram um objeto contra o ombro esquerdo.

Com recurso à videovigilância, os elementos da GNR presentes no recinto desportivo, após serem informados pelo delegado da Liga da queixa de Rodrigo Conceição, procederam, então, à descoberta do autor do arremesso, que depois se apresentou à força policial.

Esse incidente, assim como injúrias expressas por alguns elementos do público vizelense em direção ao banco do Moreirense, valeu uma multa de 612 euros.