Francis Cann e Tomás Silva foram cedidos e agora vão a teste no Vizela

Estiveram cedidos e vão ter mais uma oportunidade no plantel. Álvaro Pacheco está próximo de reabrir a oficina vizelense. O treinador quer ver todas as armas ao seus dispor e, por isso, leva cedidos para a pré- época.

Tomás Silva e Francis Cann vão integrar a pré-época do Vizela. O médio, de 22 anos, e o ala, de 24, que em janeiro foram emprestados ao Varzim e ao Mafra, da II Liga, respetivamente, estão de regresso a casa e vão dispor de uma oportunidade para lutar por um lugar no plantel 2022/23.

Os dois são, aliás, os únicos dos cinco futebolistas emprestados que vão iniciar a temporada sob as ordens de Álvaro Pacheco, uma vez que o avançado Didi (Sanjoanense) e o defesa Marcelo e o médio ofensivo João Pais (Oliveira do Hospital), também estão de volta mas sem espaço no grupo que vai iniciar os trabalhos, o que significa que o futuro imediato do trio passará por outos clubes.

De referir, neste contexto, que Tomás Silva foi suplente utilizado no Vizela em cinco jogos na última edição da I Liga, enquanto Francis Cann foi chamado à liça em dez, dois dos quais como titular. O Vizela vai iniciar a pré-temporada na próxima segunda-feira, sendo que os primeiros três dias estão destinados aos habituais exames médicos.

Álvaro Pacheco vai manter a grande maioria dos jogadores da última temporada, em que escreveu uma página bonitapara a história do Vizela, que pela primeira a vez assegurou a permanência na i Liga, fruto de um trabalho meritório,