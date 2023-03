O Vizela, 11.º classificado da I Liga, com 26 pontos, defronta o Estoril, 15.º, com 22, em jogo agendado para as 15h30 de sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.

O treinador Tulipa afirmou esta sexta-feira que o Vizela deve "afinar a finalização" para retomar o caminho dos pontos na visita de sábado ao reduto do Estoril, em partida da 23.ª jornada da I Liga.

Convencido de que a série de quatro jogos sem vitórias no campeonato está longe de espelhar a "qualidade" dos seus jogadores, o técnico frisou que o Vizela, 11.ª da tabela, com 26 pontos, tem de materializar as ocasiões em golos para "rapidamente assegurar a permanência", a começar pelo duelo frente aos canarinhos, que ocupam o 15.º posto, com 22 pontos.

"Os resultados não têm mostrado a qualidade da equipa, mas temos de estar em alerta, ser uma equipa forte e adulta e afinar a finalização. Temos tido muitas oportunidades de golo. Se afinarmos isso, podemos fazer pontos em qualquer lado", disse, na antevisão ao duelo marcado para as 15h30 de sábado, no Estoril.

Apesar da classificação, Tulipa descreveu o Estoril como uma "equipa com qualidade", com "muitos jogadores provenientes da formação dos "grandes"", esperando um adversário "enérgico", sobretudo a nível defensivo, sob a tutela do novo treinador, Ricardo Soares, oficializado na terça-feira.

"Fomos observar algumas coisas que têm a ver com o passado recente do treinador, no estrangeiro [Al-Ahly, do Egito] e no Gil Vicente. A organização defensiva vai mudar. As equipas ganham agressividade sob a sua tutela. Esperamos um adversário mais enérgico e mais forte na transição defensiva e nos duelos", observou.

O timoneiro vizelense acrescentou que a substituição do treinador Nelson Veríssimo por Ricardo Soares pode dar "um ânimo muito grande" aos estorilistas, apesar de reconhecer que, com três dias de trabalho, "não teve grande tempo para cimentar as mudanças".

Sem o defesa central Anderson - expulso por acumulação de cartões amarelos na derrota caseira com o Benfica (2-0), da jornada anterior - e o médio Claudemir para o duelo no Estádio António Coimbra da Mota, Tulipa admite perder "experiência", mas acredita que o seu plantel pode colmatar as "baixas".

"O plantel tem trabalhado muitíssimo bem. Temos jogadores que nos permitem ter equilíbrio. Acreditamos que possam render ao mesmo nível e deem coisas diferentes à equipa. Essas duas mudanças vão dar oportunidade a outros jogadores para mostrarem o seu valor e para conseguirmos pontos para o nosso caminho", salientou.

