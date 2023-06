Foi equacionado por Benfica e FC Porto e volta ao radar do Midtjylland

Ponta-de-lança, de 21 anos, foi equacionado para as equipas secundárias de Benfica e FC Porto, mas poderá ir para a Dinamarca. Os dinamarqueses, que quiseram levar o nigeriano em janeiro mas não tiveram sucesso, voltarão à carga e nos próximos dias poderão surgir novidades. Saindo Etim, é preciso ir ao mercado.

Etim está nas preferências do Midtjylland, da I Liga da Dinamarca. O clube nórdico já tentou lançar as redes sobre o ponta-de-lança do Vizela no mercado de janeiro, mas os contactos estabelecidos na altura não resultaram e o atacante permaneceu no Minho. Acontece, porém, que os responsáveis do Midtjylland não se esqueceram do potencial do jovem nigeriano, de 21 anos, e voltaram a manifestar interesse em contar com ele, pelo que nos próximos dias é provável que os contactos exploratórios avancem para negociações.

Etim destacou-se há duas épocas na Liga Revelação pela equipa sub-23 do Vizela, fazendo 14 golos e duas assistências, e em 2022/23 passou a constar mais vezes nas opções da equipa principal. O avançado atuou em 18 jogos, tendo sido titular apenas uma vez e assinando três golos. Ainda assim, o potencial do africano suscitou o interesse de vários clubes, com destaque para Benfica e FC Porto, que equacionaram a possibilidade de o contratar para o utilizar nas equipas secundárias.

Caso a proposta do Midtjylland seja do agrado da SAD liderada por Joaquim Ribeiro, a saída de Etim forçará um investimento no mercado à procura de um ponta-de-lança para se juntar a Jardel (ex-Feirense) e a Iker Unzueta (ex-Logronés, de Espanha). O austríaco Alexander Schmidt não se adaptou e, apesar de ter contrato com o Vizela por mais uma temporada, deverá deixar o clube. Caso tal aconteça, as opções para a frente do ataque ficarão ainda mais reduzidas.