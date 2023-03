"Fizemos 21 pontos na primeira volta e apontamos para outros tantos na segunda"

Tulipa, treinador do Vizela, fez esta sexta-feira a antevisão à receção ao Casa Pia (sábado, 15h30), da 26.ª jornada da Liga Bwin.

As contas da permanência: "Tivemos duas semanas, mas também tivemos muita gente fora. Mas ainda bem, porque isso é sinal de que o nosso clube tem gente que representa seleções, não só nas principais, mas também noutros escalões. Tivemos dois jogadores que se lesionaram no jogo de Portimão e um jogador que ficou castigado, pelo que a primeira semana foi um bocadinho para curarmos algumas feridas. Mas na segunda semana, com as ausências de alguns jogadores, ficou limitada a preparação do jogo com jogadores que vão ser solução para o nosso onze. Houve disponibilidade de toda a gente para ajudar, sabendo de antemão que ainda não temos salvaguardado o primeiro e grande objetivo do Vizela, a permanência. Partimos para este jogo contra uma equipa forte, que se tornou muito consistente, sólida a defender, com propósitos muito práticos quando recupera a bola e não perde muito tempo para atacar a baliza adversária. Planear este jogo, no fundo, é ter algum cuidado com o que o adversário faz, sem perder aquilo que é nosso e procurar os equilíbrios no jogo e os momentos de transição, nomeadamente a transição defensiva, e quando tivermos espaço sermos letais na transição ofensiva."

Os internacionais no regresso, em especial o Ivanildo, que se estreou por Cabo Verde: "Reporto-me também um bocadinho à minha história. Quando temos esta primeira oportunidade qualquer um fica alegre e feliz, porque ser internacional A é o objetivo de qualquer jogador. O Ivanildo foi o último a chegar e só hoje à tarde é que o vamos ter connosco. O estado emocional ajuda em muitas coisas, como recuperar mais rápido. É um jogador que agora tem vindo a jogar, e muito bem. Tive a oportunidade de ver parte dos jogos da seleção e esteve a um nível muito bom e esperamos que esteja em condições de ser utilizado."

Nos últimos três jogos o Vizela não conseguiu vencer em casa: "Todos os jogos são importantes, mas no nosso espaço, onde os nossos jogadores e os nossos adeptos se sentem confortáveis, é importante marcar posição, ganhar. Na segunda volta começamos com uma vitória sobre o Rio Ave, por 3-1, depois empatamos com o Chaves e tivemos dois desaires com equipas maiores, Braga e Benfica. Queremos voltar a ter competências para conseguirmos os três pontos e dar essa alegria não só aos adeptos, mas também aos jogadores e todo o staff. E cimentar uma posição que nos aproxima dos lugares de cima e nos distancie dos de baixo, e permitir adular alguns jogadores que trabalham muito e bem e não têm tido oportunidade. Fizemos 21 pontos na primeira volta e apontamos para outros tantos na segunda volta, 42. Seria um bom campeonato. Estamos a 16 pontos das equipas que asseguram a permanência e a 6 pontos das equipas que lutam por lugares europeus."

Jogo às 15h30 com o estádio cheio: "Isso é bom. E o último jogo foi demonstrativo do que são capazes da fazer os adeptos do Vizela. Ir a Portimão ver uma data de pessoas lá a apoiar a equipa foi fundamental. Neste jogo vai ser muito importante, porque acho que o adversário é muito competente, que nos vai trazer algumas dificuldades e nós também precisamos do estímulo dos nossos adeptos para abordarmos o jogo com segurança, mas também com uma energia diferente para podermos ganhar o jogo."

Jogadores limitados: "Alguns jogadores não entrarão nas contas deste jogo, mas entrarão nas do próximo. Não fazemos uma gestão apenas imediata, mas também para a próxima semana, em que temos algumas limitações e uma deslocação aos Açores. O jogo é sexta, há pouco tempo para recuperarmos. Mas vamos pensar primeiro em quem temos para este jogo e também para sermos uma equipa competitiva no seguinte."