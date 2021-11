"Fiz a programação e estou a contar com o Vizela-Belenenses"

Declarações de Álvaro Pacheco no final do Braga-Vizela (4-1) da 12ª jornada da Liga Bwin. O treinador analisou ainda o próximo compromisso da equipa vizelense

"Neste momento, fiz a programação a contar com o jogo. Temos de analisar. Estou a contar com o jogo, mas neste momento", disse Álvaro Pacheco quando foi questionado na zona de entrevistas rápidas da Sport TV sobre a possibilidade de ser adiado o jogo de segunda-feira, em Vizela, com o Belenenses. "Vamos ver como corre a semana", acrescentou o treinador da equipa minhota no final do Braga-Vizela (4-1) da 12ª jornada da Liga Bwin.

Recorde-se que a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, esclareceu, na segunda-feira, que os 13 casos confirmados da ómicron em Portugal não são exclusivamente em jogadores do Belenenses, pelo que englobam membros do próprio staff técnica azul.

Em declarações à rádio TSF, Graça Freitas adiantou que, "tratando-se de uma nova variante", vão avançar com "uma identificação mais alargada dos contactos e proceder ao seu isolamento", para quebrar cadeias de transmissão. "Tratando-se de uma nova variante, temos de apertar a malha", sublinhou.

Esta terça-feira, entretanto, soube-se que a presença da nova variante Ómicron já obrigou ao isolamento de uma centena de pessoas. Entre jogadores, equipa técnica, staff, funcionários e familiares, já foram 100 as pessoas notificadas para permanecer em confinamento.