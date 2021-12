Declarações do treinador Álvaro Pacheco após o jogo Arouca-Vizela (1-4), da 14.ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Ganhou a melhor equipa, fomos felizes na primeira parte, criámos cinco oportunidades e fizemos quatro golos, deu-nos capacidade para gerir o jogo. Essa primeira parte acontece porque os meus jogadores fizeram um trabalho fantástico. Sem bola, fomos agressivos e não deixámos o Arouca pensar o jogo e, com bola, aproveitámos os espaços que achávamos que eram importantes. Na finalização tivemos capacidade, os jogadores estiveram inspirados. Foi um jogo emotivo até ao fim, mérito do Arouca, que nunca desistiu, fizeram uma segunda parte muito boa, que nos obrigou a defender."

A importância do jogo: "Os jogadores sentiram a importância do resultado e da vitória. Na segunda parte, podíamos ter gerido de uma forma tranquila com bola, mas é mérito do Arouca, pela forma como se entregou ao jogo e nos obrigou a cometer erros. Acabámos por vencer e muito bem, a vitória ajusta-se ao que os meus jogadores fizeram hoje. O desafio era ter orgulho no que somos, manter a nossa identidade e foco, o que é a nossa paixão pelo jogo. Foi isso que aconteceu, os meus jogadores foram fantásticos, não abdicaram da nossa ideia de jogo num campo difícil. Fomos capazes de ser fiéis ao que somos e o resultado teria de aparecer Quero dedicar estes três pontos à massa associativa, a um dia de semana, a estas horas, a forma como têm acompanhado a nossa equipas e foram determinantes no que foi o resultado. Parabéns aos adeptos."

O vermelho e VAR: "No momento do lance do Koffi, fiquei com a impressão que não era vermelho. Ainda bem que há o videoárbitro, que conseguiu repor a verdade, numa altura importante. Olhando para o que foi a segunda parte, se ficássemos com um a menos íamos sofrer ainda mais. Tivemos um controlo emocional muito grande, houve muitos duelos, quezílias e soubemos estar tranquilos. Acabámos por conseguir o que queríamos."