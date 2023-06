Ex-Benfica assina pelo Vizela: "É um clube que está a crescer muito"

Diogo Nascimento, que jogava nos bês e sub-23 do Benfica, assinou até 2025. É internacional jovem português.

Diogo Nascimento, de 20 anos, vai reforçar o plantel sub-23 do Vizela, clube com o qual assinou um contrato válido até 2025. O médio de características ofensivas procede do Benfica B e dos sub-23, equipas pelas quais fez 13 jogos e apontou dois golos na época passada.

Natural de Leiria, iniciou muito cedo a formação no Sporting, passou pelo Belenenses e nas últimas nove temporadas representou o clube da Luz. Internacional jovem por Portugal, Diogo Nascimento é visto como um elemento com potencial e grande margem de progressão. "É um clube que está a crescer muito e estou felicíssimo por estar aqui. Vou dar o máximo", afirmou o médio que venceu a Taça Intercontinental de sub-23 pelo Benfica, contra os uruguaios do Peñarol (2022), e um título nacional de sub-17 (2019).

