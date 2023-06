Etim assina com o Midtjylland, mas até pode continuar em Portugal

Negócio faz entrar nos cofres do Vizela um valor acima do milhão de euros, o que constitui um recorde.

Etim vai assinar pelo Midtjylland, da Dinamarca, mas, uma vez que o grupo que detém o clube dinamarquês também é o investidor do Mafra, da II Liga, o ponta-de-lança até poderá permanecer por mais alguns meses em Portugal.

A transferência do nigeriano, de 21 anos, ficou acordada e vai fazer entrar nos cofres do Vizela um valor acima do milhão de euros, o que constitui um recorde no clube, dado que a transferência de Koffi Kouao, para o Metz, de França, rendeu cerca de 800 mil euros, já com objetivos incluídos.