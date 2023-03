"Estoril de Ricardo Soares? Percebemos que há um aspeto que vai mudar..."

Declarações de Manuel Tulipa, treinador vizelense, em conferência de imprensa de antevisão ao Estoril-Vizela, marcado para sábado (15h30) e relativo à 23.ª jornada da Liga Bwin.

Alerta máximo: "Nos últimos anos o Estoril tem sido consistente na I Liga. Neste momento luta pelos mesmos objetivos que nós e quer somar pontos rapidamente para assegurar a permanência. Para este jogo, a informação que tínhamos pode ser alterada em função da estreia do treinador. Sabemos as competências do adversário, uma equipa com qualidade, com muitos jogadores provenientes da formação dos grandes e que têm qualidade. Os resultados não têm mostrado a qualidade da equipa, mas temos de estar em alerta e temos de ser uma equipa forte, adulta e consistente, como aconteceu neste último jogo [contra o Benfica], mas mais afinados em termos de finalização. Nos últimos tempos temos criado muitas oportunidades para marcar e, quando afinarmos isso, vamos fazer em pontos em qualquer lado".

Estreia de Ricardo Soares: "Observámos alguns aspetos do passado recente deste treinador [Ricardo Soares], com referências da passagem pelo estrangeiro [Al Ahly) e pelo Gil Vicente e percebemos que há um aspeto que vai mudar e que tem a ver com a organização defensiva, porque ganham uma agressividade diferente quando estão sob a sua tutela. Esperamos um adversário mais enérgico, mais forte nas transições defensivas e mais agressivo nos duelos. Melhorando esses predicados, o Estoril vai melhorar".

Estoril perdeu energia: "O tempo que Ricardo Soares teve não é muito para cimentar essas mudanças, ainda por cima o último jogo foi segunda-feira e há sempre dois ou três dias para recuperar e não dá para mexer muito com a parte fisiológica dos jogadores. Mas, claro, vai ser uma alavanca de energia em termos mentais com a incorporação de um novo treinador, que teve resultados importantes nas últimas equipas onde esteve, nomeadamente no Gil Vicente. É um ânimo grande para a equipa. O Estoril teve um início de campeonato muito bom, mas depois foi perdendo alguma energia, algum gás, mas a entrada do treinador serve para estimular e reavivar a qualidade coletiva e individual dos jogadores".

Anderson e Claudemir castigados: "Além de serem dois jogadores que normalmente jogam, conferem à nossa equipa uma consistência muito grande. Não se fala muito, mas somos uma equipa relativamente jovem. E esses dois jogadores aportam consistência, qualidade e experiência. O Claudemir transmite experiência e segurança no meio-campo, quiçá o único jogador para a posição 6. A equipa tem trabalhado muito bem e quem jogar vai dar coisas diferentes à equipa. Essas duas mudanças vão dar oportunidade a quem jogar de mostrar o seu valor para trazermos pontos".

Adeptos: "O apoio dos adeptos tem sido muito importante. Nota-se que há uma ligação entre a equipa e os adeptos. Isso vai ser determinante nesta guerra. Temos uma margem boa, mas temos de lutar pelo nosso objetivo".