Raphael Guzzo esteve na visita ao Centro Social e Paroquial de Santa Eulália, na companhia de Kiki, Rashid e Francis Cann, e fez uma comparação com a última época. O médio considera que o Vizela está a soltar-se à medida que vai somando pontos. Está à espera de dificuldades na deslocação a Penafiel, para a Taça, mas não esconde a ambição de marcar presença no Jamor.

Raphael Guzzo, autor do golo da vitória sobre o Casa Pia, esteve ontem numa ação de solidariedade no Centro Social e Paroquial de Santa Eulália, acompanhado por Kiki, Rashid e Francis Cann. "Foi uma vitória importante. Sabíamos que estávamos a fazer exibições mais consistentes do que as do ano passado e, depois de perdermos dois ou três jogos nos minutos finais, estas duas vitórias consecutivas transmitiram-nos muita confiança", sublinhou o médio.

Já em relação à época passada, Guzzo referiu que a equipa atual "é mais compacta" e explicou as diferenças. "Sofremos menos golos, o reflexo do intenso trabalho feito ao longo da semana. Em termos ofensivos, temos criado ocasiões, mas não temos feito tantos golos quantas as oportunidades criadas. Isso vem sempre da confiança. Quantos mais pontos conquistados, mais a equipa se solta e até marca mais", enfatizou.

O Vizela vai defrontar o Penafiel, na Taça de Portugal, e o médio antevê problemas. "Espero um jogo muito difícil, pois o Penafiel está há vários jogos sem perder, tem boas dinâmicas e jogar lá nunca é fácil. Queremos chegar o mais longe possível na Taça; o sonho de qualquer jogador é chegar ao Jamor, mas ainda falta muito para chegar lá".

Bruno Wilson na calha

O regresso de Bruno Wilson aos relvados está para muito breve. O central está apto depois de recuperar de lesão, a treinar com o plantel e pronto para ser opção quando o treinador assim o entender. A dúvida do técnico vizelense reside em utilizar o jogador com o Penafiel, no sábado, para a Taça de Portugal, ou com o Santa Clara, na décima jornada da Liga.