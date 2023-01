Francis Cann está de saída do Vizela

Francis Cann termina contrato com o Vizela no final da época.

Francis Cann pode estar a caminho do futebol árabe. Em final de contrato, o ala vai deixar o plantel do Vizela neste mercado e a Arábia Saudita será, tudo indica, o destino do ganês.

Já foram estabelecidos alguns contactos e agora há que esperar por fumo branco.

O jogador ganês de 24 anos realizou apenas quatro encontros na atual temporada. Está em Portugal desde 2016/17 e regista ainda passagens por V. Guimarães e Mafra.