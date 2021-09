"Espero que sejamos capazes de cortar todas as unhas, para que não nos lixemos amanhã" 

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, aborda o golo anulado no último jogo, frente ao Gil Vicente, em Barcelos, por um centímetro. O golo daria o 3-1 à sua equipa, que acabou por empatar, 2-2.

Treinador do Vizela em conferência de Imprensa de antevisão à receção do Vizela ao Paços de Ferreira, no domingo, para a sexta jornada da Liga Bwin.

Golo anulado por um centímetro em Barcelos [daria o 3-1 à equipa de Vizela, que acabou por empatar 2-2]: "É estragar o futebol, deve haver uma margem de erro. Infelizmente somos a equipa com mais golos anulados, já são quatro, e somos também a equipa com mais foras de jogo assinalados. Revela também que somos uma equipa destemida, corajosa, e que gosta de atacar. Espero que sejamos capazes de cortar todas as unhas, para que, por um centímetro, não nos lixemos amanhã"