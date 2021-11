Guilherme Schettine marcou quatro golos em 12 jogos pela equipa

O bom arranque com a camisola do Vizela está a render reações internacionais a Guilherme ​​​​​​​Schettine, avançado da equipa. O jogador de 26 anos é apontado pelo jornal AS, de Espaha, como "o matador" da equipa, referindo que o brasileiro "está num de seus melhores momentos da carreira".

No ano passado, Schettine esteve no Almería, onde jogou na segunda divisão espanhola e sem muito destaque. Foram apenas sete jogos disputados e nenhum golo. Este ano, no Vizela, já fez 12 partidas e marcou três golos na Liga Bwin, com o Tondela (2-1), Paços de Ferreira (1-1) e na última jornada com o Famalicão (1-1); além de mais um golo na Taça de Portugal, com o Setúbal (0-2).

O AS recorda que o jogador já viveu um momento semelhante no Santa Clara, quando marcou 12 golos. A diferença é que este número foi somado em três épocas distintas. "Schettineé considerado um dos melhores avançados da competição portuguesa", escreveu mesmo o jornal espanhol.

Por fim, o jornal garante que várias equipas europeias o estão a seguir o avançado brasileiro para a próxima temporada como potencial reforço. Schettine volta a jogar no próximo sábado, quando o Vizela recebre o Estoril, às 15h30, na jornada 11 da Liga Bwin.