Em dia especial, Kiki Afonso cumpriu promessa feita a jovem fã

Capitão do Vizela realizou este sábado o jogo 100 pelos minhotos e deu camisola a Salvador.

O jogo deste sábado entre Vizela e Famalicão (0-0) teve significado duplamente especial para Kiki Afonso.

O lateral-esquerdo, capitão dos vizelenses, cumpriu o centésimo encontro com a camisola da equipa orientada por Manuel Tulipa e aproveitou para cumprir uma promessa feita a Salvador, um jovem fã que conheceu de forma fortuita a 4 de março, após a vitória gorda (3-0) em casa do Estoril.

Na viagem de regresso de Lisboa, Salvador, adepto do Vizela, seguia rumo ao Norte do país com o pai e, na área de serviço de Aveiras, travou conhecimento com Hélio Martins, agente de Kiki. Apercebendo-se do estado eufórico do jovem, fruto do triunfo, o empresário promoveu uma videochamada entre o adepto e o ídolo.

Aí, ficou prometido que, numa oportunidade futura, Kiki Afonso convidaria Salvador e o pai a assistirem a um jogo do Vizela em casa, algo que aconteceu este sábado. Como prometido, o defesa ofereceu a camisola ao jovem fã... e logo em dia de marca redonda!