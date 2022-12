Eduardo Guimarães reconduzido como presidente do Vizela

Eduardo Guimarães, presidente do Vizela

Redação com Lusa

Eleições deste sábado com lista única.

Os sócios do Vizela, clube cuja equipa de futebol milita na I Liga, reconduziram este sábado Eduardo Guimarães como presidente da direção até 2025, numas eleições com lista única a sufrágio.

Dos 102 associados que se dirigiram às urnas, na Casa das Coletividades, em Vizela, entre as 13h00 e as 17h00, 95 votaram na lista A, encabeçada pelo dirigente que lidera o emblema azul e branco desde 2012, e sete votaram em branco.

Os sócios vizelenses reconduziram ainda José Borges para a presidência da assembleia geral, com 99 votos na lista A e três votos em branco, e elegeram pela primeira vez Júlio Dias para a presidência do conselho fiscal, com 100 votos na respetiva lista e dois em branco.

Após um ato eleitoral para o qual estavam inscritos 1.223 sócios, os recém-eleitos órgãos sociais do clube minhoto tomam posse em 23 de dezembro.

Eduardo Guimarães tem assim legitimidade para presidir por mais três anos o Vizela, clube que compete na I Liga portuguesa de futebol sob a alçada de uma SAD em que a maioria do capital social de um milhão de euros é detida por um fundo da Malásia, tendo Joaquim Ribeiro como presidente do conselho de administração.

Joaquim Ribeiro tomou posse como responsável máximo da SAD em 17 de setembro, depois de os sócios, numa assembleia geral realizada em 12 de agosto, terem aprovado a venda da maioria do capital ao fundo malaio pela SECA, empresa de Hong Kong que detinha a maioria das ações da sociedade desde 2016.