"É a minha melhor época. Quando estamos felizes, as coisas correm bem"

O avançado Schettine foi considerado o melhor em campo na vitória do Vizela por 2-1 sobre o Arouca. Recebeu agora o prémio MVP.

"Foi uma sensação muito boa. Foi muito importante a vitória e para mim também porque marquei os dois golos. Fiquei contente."

Espírito da equipa para o jogo com o Marítimo em que um ponto chega para garantir a permanência: "A equipa está confiante. Estamos a preparar-nos bem para o jogo, vamos sempre em busca da vitória. Sinto que vai ser um jogo muito bom para a nossa equipa, está focada nisso, está a estudar bem o adversário e os três pontos vão ser nossos."

Pontaria está afinada para voltar a marcar em casa? "Estou a treinar. A semana está a ser longa, estou a afinar a pontaria, um ou dois golos, o que importa é a vitória."

Sempre que marca, o Vizela pontua. É uma espécie de talismã? "Não levo muito por esse lado. Faço o meu trabalho. Eu afino a pontaria, treino bastante, dou a minha alma pelo Vizela, creio que estou a representar muito bem a equipa e sinto-me muito feliz aqui nessa casa. Quando os jogos acontecem, entro bem e, acima de tudo, sinto-me feliz."

Ter casa cheia é também uma responsabilidade para a equipa: "É a nossa casa, os adeptos vão estar do nosso lado com toda a força e vão estar a apoiar-nos como sempre e vamos entrar tudo para somar os três pontos."

Melhor marcador da equipa - oito golos no campeonato - e o melhor registo individual (nove em todas as competições), ultrapassando os sete obtidos no Santa Clara, em 2018/19. É a melhor época de sempre? "É, com certeza. Sinto-me bem, sinto-me feliz quando cheguei ao clube, os jogadores, o staff, todos receberam-me muito bem. Isso deu-me bastante confiança para cumprir a minha parte e para desempenhar um bom trabalho no Vizela. Está a correr bem, estou a fazer bons jogos, sinto-me bem dentro do campo e isso é o fruto da felicidade. Quando estamos felizes, as coisas correm naturalmente bem."