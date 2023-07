Dylan Saint-Louis chega da Turquia para reforçar o Vizela

O ala franco-congolês, dez vezes internacional pela seleção do Congo, é o mais recente reforço dos minhotos.

Dylan Saint-Louis assinou um contrato válido por duas épocas com o Vizela. O ala, de 28 anos, procede do Hatayspor, da Turquia, com o qual concluiu o vínculo. O futebolista chegou esta quarta-feira de manhã ao Minho e de seguida foi submetido aos habituais exames médicos, após o resultado dos quais foi oficializado o acordo já estabelecido.

Dylan Saint-Louis já vai estar amanhã às ordens do técnico Pablo Villar.

O ala esquerdo esteve nas duas últimas épocas ao serviço do clube turco e, se na primeira fez 38 jogos, marcou cinco golos e fez cinco assistências, na passada foi utilizado apenas em oito jogos. Natural de Gonese, França, o atacante possui também a nacionalidade congolesa e é, inclusive, internacional A pela seleção do Congo e regista 10 internacionalizações e um golo.

Ontem, de manhã, o plantel do Vizela prosseguiu a preparação da deslocação à Aves SAD, da Taça da Liga, marcado para sexta-feira, às 20h15.