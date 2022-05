Documentário "Até ao Fim" vale prémio ao Vizela

Um filme que foi exibido nas salas cinemas do concelho e historiou o passado recente do clube

O Vizela distinguido pela Liga Portugal e Marketeer com o Prémio de Comunicação e Marketing relativo ao mês de Abril, na sequência do documentário "Até ao Fim".

Um filme que nesse mês foi exibido nas salas cinemas do concelho e historiou o passado recente do clube, nomeadamente as duas subidas de divisão. André Morais, diretor de Comunicação, recebeu o prémio.