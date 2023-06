Do terceiro escalão espanhol para o Vizela: "Saber que estão cá jogadores como Pepe..."

Iker Unzueta, avançado espanhol recrutado ao Logroñés, não se considera um avançado fixo, mas espera ter mira afinada.

Iker Unzueta sabia tanto do Vizela como, provavelmente, os adeptos vizelenses dele: pouco ou mesmo nada. Ainda assim, aos 24 anos, não hesitou quando lhe disseram que havia um clube em Portugal interessado em resgatá-lo do anonimato do terceiro escalão espanhol.

"De início, dá um pouco de medo sair de Espanha, mas também grande motivação, porque Portugal tem um dos melhores campeonatos europeus. Estou muito contente", frisou, na primeira entrevista depois de assinar por dois anos, até 2025. "Sabia pouco de Vizela, mas, depois de me terem dito que havia interesse, informei-me. Pude ver que era uma localidade pequena e bonita, e de Portugal disseram-me coisas muito boas", juntou.

Do Logroñés traz na bagagem 12 golos em 37 jogos. "Oxalá possa marcar muitos e ajudar a equipa a conseguir os objetivos. Seria brutal para mim fazer muitos golos", atirou, embora avisando que não é jogador de ficar plantado na área para finalizar. "Não sou um 9 de referência, fixo. Inspiro-me em Benzema, que também não é um avançado fixo, é um segundo avançado. Mas, este ano, até joguei mais como ponta-de-lança e as coisas correram-me bem", conta. Portugal é um mundo novo que se abre, mas com velhos conhecidos. "Saber que estão cá jogadores como Pepe, que jogou muitos anos no Real Madrid, em bom nível, dá muita motivação para enfrentá-los e ter esta experiência", diz Iker, ansioso por mostrar créditos. "Agora quero descansar um pouco, mas tenho muita vontade de começar".