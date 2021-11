Diretor desportivo do Vizela satiriza com "vitória que só valeu um ponto" ante o Estoril

Responsável vizelense, à semelhança do próprio treinador e do presidente da SAD, condenou a retirada de um golo interpretado como válido no duelo da 11.ª jornada

Expulso no decurso do Vizela-Estoril Praia, por protestar a anulação do golo, aos 63', de Kiko Bondoso (seria o 2-0), o diretor desportivo dos minhotos, Pedro Albergaria, criticou, com ironia à mistura, a indicação dada pelo VAR ao juiz David Silva para que revertesse a validação do tento do lateral, por alegada irregularidade.

"O VAR [videoárbitro] existe para trazer verdade ao jogo, não para a reverter. Mais uma vitória que só valeu um ponto", escreveu o responsável do emblema de Vizela, este domingo, na rede social Facebook, aludindo à ocorrência de mais erros considerados prejudiciais para a formação minhota nesta edição da Liga Bwin.

No lance, Schettine assistiu Kiko Bondoso, que rematou certeiro, mas o avançado terá dominado a bola além da linha final antes de servir o extremo. O árbitro ordenou, num primeiro momento, a colocação da bola a meio-campo, mas recuou, depois, na decisão tomada, advertido por Manuel Oliveira, desde a Cidade do Futebol.

O incidente valeu, ainda, depreciações negativas por parte do treinador Álvaro Pacheco - "não há imagem que prove que a bola saiu" - e do próprio líder SAD, Diogo Godinho - "conseguiram ver o que ninguém viu" -, ao julgamento feito pelo VAR.