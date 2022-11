Diego Rosa: "Ajudar o Vizela e, quem sabe, em junho estar no Manchester City..."

Diego Rosa, jogador do Vizela, em jogo com o Chaves

Médio emprestado pelo Manchester City falou sobre os objetivos a cumprir em Portugal e comentou também o penálti polemico do jogo entre Boavista e Vizela.

Em dia de Halloween, as crianças da formação do Vizela não receberam doces, mas receberem no treino a visita de Diego Rosa e Claudemir.

Em declarações à Imprensa, Diego Rosa assumiu, em tom de brincadeira, que era mais fácil falar com jornalistas do que com crianças, mas é gratificante poder ensinar e incentivá-las: "É sempre bom estar com crianças, é de lá que a gente veio e nasceu e é sempre bom tê-las como referências para poder ensinar e incentivá-las a fazer o melhor."

Sobre o empate de domingo frente ao Boavista, o médio brasileiro mostrou não estar satisfeito com o resultado: "O empate não foi o que queríamos, mas foi um jogo bastante equilibrado. Mantemo-nos sempre por cima, mas no final do jogo cometemos uns erros. Agora é pensar no jogo do Arouca."

Ainda sobre a arbitragem e o polémico penálti de Anderson sobre Yusupha, Diego não concordou com a decisão do árbitro Tiago Martins. "Para mim não era penálti, mas o árbitro assinalou e temos de seguir em frente", afirmou.

Recentemente chegado ao futebol português, o jogador emprestado ao conjunto vizelense pelo Manchester City mostrou estar satisfeito com a experiência e surpreendido com os adeptos minhotos: "Está a ser um sonho para mim e a experiência no Vizela está a ser muito boa. O que mais me surpreendeu até agora foram os adeptos, que nos apoiam sempre em casa e fora e a maneira de ser do grupo, uma família em que nos apoiamos uns aos outros."

Para o futuro, os planos de Diego são claros. "Esse sempre foi o meu sonho, jogar num clube grande da Europa, não que o Vizela não o seja, mas o Manchester City foi o clube que olhou para mim lá atrás. Eu estou aqui a trabalhar para ajudar o Vizela a manter-se nesta divisão e quem sabe em junho estar lá no Manchester City."