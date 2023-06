Diamante Hugo Oliveira para polir pelo Vizela na nova época

O lateral direito, autor de cinco golos e outras tantas assistências nos sub-23, vai preencher o espaço deixado por Igor Julião, que está de saída do plantel vizelense. São vários os atletas em final de contrato que vão sair e há ainda o interesse suscitado por alguns jogadores, que pode obrigar a mais reajustamentos no grupo que será treinado por Pablo Villar.

Hugo Oliveira, de 21 anos, vai ser aposta SAD do Vizela na próxima época. O lateral direito, que na época passada fez cinco golos e outras tantas assistências nos sub-23, vai ocupar a vaga aberta pela saída de Igor Julião, que terminou contrato e não foi convidado a renovar. O brasileiro, de 28 anos, diz ter gostado de Portugal, e da experiência no futebol português, não descartando a possibilidade de continuar por cá, ainda que tenha contactos de outros mercados. Nas duas épocas ao serviço dos minhotos, Igor Julião fez 33 jogos na Liga (13 + 20), marcou um golo e fez quatro assistências.

Com lugar garantido no plantel de Pablo Villar em 2023/24, Hugo Oliveira vai concorrer com Tomás Silva, o médio que o técnico Álvaro Pacheco recrutou ao Sporting B e adaptou ao lado direito da defesa. Ainda em termos defensivos, além de uma alternativa à saída do central Aidara, uma vez que Bruno Wilson, Anderson e Ivanildo possuem contrato, há também que encontrar uma solução para a mudança do lateral esquerdo Kiki Afonso, em final de contrato, para o Ural, da Rússia. O capitão deve viajar perto do final do mês para cumprir exames médicos e oficializar a transferência. O brasileiro Matheus Pereira é, nesta altura, o único defesa esquerdo.

No meio- campo tudo aponta para as saídas de Claudemir e Raphael Guzzo, após conclusão dos respetivos vínculos, enquanto Pedro Ortiz regressou ao Sevilha.

No ataque, Osmajic também já regressou ao Cádiz e a permanência do ponta-de-lança Alexander Schmidt está longe de garantida. Mas, no que a estas funções diz respeito, o Vizela já contratou o brasileiro Jardel (ex-Feirense) e o espanhol Iker Unzueta (ex- Logroñés).

Com o mercado a evoluir e jogadores como Buntic, Bruno Wilson, Anderson e Etim referenciados por outros clubes, pode existir a necessidade de mais reajustamentos.

Primeiro treino no dia 28

O Vizela inicia ainda este mês os trabalhos de preparação, com a permanência na I Liga pelo terceiro ano consecutivo como principal objetivo. Os próximos dias 26 e 27 estão destinados aos exames médicos e no dia 28 haverá o primeiro treino sob a orientação do novo treinador, Pablo Villar. Será à porta aberta