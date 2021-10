"Depois de perceberem o que Álvaro Pacheco quer, vai ser como música"

Cassiano realça que está agora mais preparado para brilhar no principal escalão português e deixou elogios ao treinador do Vizela.

O avançado Cassiano afirmou esta quinta-feira estar "muito mais preparado" para disputar a I Liga portuguesa do que na época 2019/20, quando se transferiu dos brasileiros do CSA para o Boavista.

Autor do golo do empate caseiro frente ao Santa Clara (1-1), no último minuto do jogo de sábado, para a oitava jornada, o brasileiro, de 32 anos, frisou que o principal campeonato português é "muito diferente" do Brasileirão e que a passagem pela II Liga, na época passada, com 16 golos em 36 jogos pelo Vizela, contribuiu para a sua adaptação.

"Comecei realmente a jogar no Boavista no segundo semestre. No primeiro, não joguei tanto. Quando comecei a ganhar o gostinho da I Liga, acabou a competição. Ainda houve a pandemia pelo meio. Vou para a II Liga e consigo adaptar-me muito bem aos meus companheiros. Ter vindo para o Vizela ajudou-me muito a entender o que é o campeonato português. Agora estou muito mais preparado para enfrentar uma grande competição", disse aos jornalistas.

Premiado pelos adeptos vizelenses como o melhor jogador em campo no duelo com os açorianos, Cassiano mostrou-se feliz por marcar o segundo golo da época depois de "muito tempo sem jogar" - cerca de um mês, por lesão - e por ter contribuído para "mais um ponto" numa "caminhada" que espera "tranquila" no escalão maior.

O dianteiro frisou ainda que a equipa minhota, 12.ª da tabela, com oito pontos, está a "crescer muito", sem derrotas desde 22 de agosto, quando foi goleada pelo Vitória de Guimarães (4-0).

"As vitórias não vêm [desde 14 de agosto, sobre o Tondela, por 2-1], mas estamos a ser consistentes. Só temos é de evoluir na competição", disse.

Sem querer fixar meta de golos para a temporada, Cassiano mostrou-se disposto a ajudar o Vizela "de todas as formas que puder" e elogiou o treinador Álvaro Pacheco por tentar implementar na divisão principal o mesmo modelo de futebol que preconizava na II Liga.

"É exatamente o mesmo [treinador]. Há muitos jogadores novos. Depois de perceberem o que ele quer, vai ser como música. É um treinador muito inteligente. Na II Liga, fizemos uma grande competição e, na I Liga, estamos a implementar as mesmas coisas que ele queria. Tenho a certeza de que vai chegar a grandes clubes", vaticinou.