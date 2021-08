"Conversa com Igor Julião? Gosto de resolver as coisas de imediato e resolvi o problema"

Redação com Lusa

Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, após o empate, 1-1, com o Boavista.

Empate: "Depois do que aconteceu, fico com o sentimento de que foram dois pontos perdidos. Tivemos o triplo de remates à baliza, uma capacidade ofensiva muito forte, empurrámos o Boavista para trás e não permitimos as suas intenções. Merecíamos o segundo golo, mas sinto um orgulho grande nos meus jogadores, contra um adversário matreiro e muito forte."

Golo do Boavista: "Não estávamos a contar com o golo, num lance controlado, mas são situações que acontecem. Acredito que vamos ficar mais fortes no futuro."

Conversa final com o Igor Julião: "Enquanto líder, temos de perceber que são situações que acontecem. Gosto de resolver as coisas de imediato e resolvi logo o problema. Ele já percebeu que tem de estar ao serviço do Vizela, que é o mais importante. Isto é família, temos de os educar."