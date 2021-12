"Conceição? Quero ir a um espetáculo onde esteja o maestro da orquestra"

Álvaro Pacheco lamenta a ausência do treinador no banco do FC Porto na partida de domingo.

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, lamenta que Sérgio Conceição não possa estar no banco de suplentes na partida de domingo, referente à ronda 15 do campeonato. O técnico portista cumpre um castigo de 15 dias, aplicado pelo Conselho de Disciplina, e é "baixa" para uma partida com início às 19h00 de domingo.

"O espetáculo só faz sentido quando todos os intervenientes estão disponíveis para o realizar. Quero ir a um espetáculo onde esteja o maestro da orquestra. A nossa comunicação verbal, corporal e gestual é fundamental para o que queremos transmitir aos jogadores. Se eu pudesse, o Sérgio estaria no banco", afirmou Álvaro Pacheco na conferência de antevisão, não vendo nenhuma vantagem para a equipa que orienta. "Nenhuma. O FC Porto estará mais que preparado", atirou.

Recorde-se que, além do jogo de Vizela, Conceição falhará o clássico de quinta-feira com o Benfica, para a Taça de Portugal, assim como Jesus.