"Como o Kiki, procuro ser esse exemplo dentro e fora do campo"

Declarações de Samu, médio do Vizela, aos meios oficiais do clube.

Promovido a capitão após saída de Kiki Afonso: "A responsabilidade acaba por ser um bocado a mesma, apesar de ser agora o primeiro capitão. Acabo por estar à frente nessa hierarquia, mas já na época passada sentia essa responsabilidade com o kiki. Falávamos muito para perceber o que era melhor para o grupo. A responsabilidade mantém-se."

Mercado: "Foi o ano em que trocámos mais jogadores, com mais saídas, e isso acaba por dificultar um bocadinho, mas a malta que mantivemos destes dois anos ajuda a integrar os novos. Mantivemos alguns [jogadores] importantes para essa relação, que mesmo não sendo capitães têm-me ajudado nesta tarefa."

Ser um exemplo: "Eu acredito muito no exemplo, primeiro temos de ser um exemplo. Como o Kiki o era, também procuro ser esse exemplo dentro e fora do campo. Partindo do princípio que o capitão dá o exemplo, os outros acabam por seguir essa linha. Depois é tentar gerir o melhor possível a relação entre todos.Tenho falado com o Kiki, mas não sobre este assunto. Vou-lhe pedir algumas dicas para que tudo continue a funcionar como até agora, porque isso tem sido um dos segredos para o sucesso desportivo."

Espírito: "Estamos bem, mantivemos o espírito dos últimos anos. Com saídas há sempre mudanças, mas os que chegaram, fizeram-no com o espírito correto, de querer trabalhar e melhorar todos os dias. Estamos todos a trabalhar bem."

2023/24: "Estão reunidas as condições para fazer uma boa época, o mercado ainda não fechou, mas para já há todas as condições para fazermos um bom trabalho. O objetivo passa por fazermos o que temos feito nestes últimos anos, pensar jogo a jogo e conseguir a permanência o mais rápido possível."

Treinador Pablo Villar: "Toda a gente está a gostar [dos métodos de trabalho], temos trabalhado bem e estamos numa fase de assimilar as ideias do novo treinador. Sinto que está toda a gente empenhada."