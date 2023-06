Claudemir deixa Vizela após duas temporadas

Contratado no verão de 2021, que assinalou o regresso do clube azul ao escalão principal, após 37 anos de interregno, o médio brasileiro realizou 26 encontros em 2021/22 e outros 26 na época transata,

Claudemir, de 35 anos, saiu do Vizela após cumprir duas temporadas no clube minhoto e terminar o contrato que perdurava até o corrente mês de junho.

"O médio Claudemir está de saída do FC Vizela, depois de expirar o vínculo que o ligava a este clube até junho de 2023. Claudemir jogou duas temporadas em Vizela, disputou 52 jogos de Rainha ao Peito e foi aqui que assinalou outra marca histórica: 500 jogos como profissional de futebol", refere o comunicado do clube.

Contratado no verão de 2021, que assinalou o regresso do clube azul ao escalão principal, após 37 anos de interregno, o médio brasileiro realizou 26 encontros em 2021/22 e outros 26 na época transata, a maior parte deles no campeonato - 48 dos 52 jogos oficiais.

Formado no Palmeiras, emblema brasileiro de São Paulo, Claudemir também representou, em Portugal, o Sporting de Braga, nas épocas 2018/19 e 2019/20, além de ter jogado pelos neerlandeses do Vitesse, entre 2007/08 e 2009/10, os dinamarqueses do Copenhaga, entre 2010/11 e 2014/15, os belgas do Club Brugge, entre 2014/15 e 2017/18, o Al Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, também em 2017/18, e os turcos do Sivasspor, entre 2019/20 e 2020/21.