Cenário mais otimista em Vizela: testagem dá luz verde para jogar 

Técnico vizelense continua a compor o grupo com jovens dos sub-23 e também dos sub-19, mas o cenário parece agora mais otimista no que toca às opções disponíveis para a receção ao Sporting

O Vizela prosseguiu a preparação da receção ao Sporting sem registar qualquer alteração em relação à situação sanitária, o que significa que os testes à covid-19 ontem efetuados tiveram resultados negativos. O cenário eleva as expectativas do técnico Álvaro Pacheco quanto à disponibilidade dos 15 atletas do plantel principal às suas ordens, mas cuja aptidão terá ainda de ser hoje confirmada na última testagem antes do duelo com os leões.

Os guarda-redes Pedro Silva, Charles e Ivo Gonçalves, os defesas Igor Julião, Koffi Kouao, Aidara, Ofori e Kiki, os médios Claudemir, Zag, Raphael Guzzo e Alex Mendez, e os avançados Francis Cann, Schettine e Cassiano constituem o lote de jogadores que, tudo indica, estarão disponíveis para enfrentar os leões.

Como a ficha nos jogos da Liga contempla um total de 20 jogadores, o técnico Álvaro Pacheco deverá recorrer aos sub-23 para preencher os lugares em aberto. E a escolha deverá recair, essencialmente, sobre os jovens chamados para o jogo com o FC Porto, dos quartos de final da Taça de Portugal, disputado quarta-feira, em Vizela.

Um grupo que engloba Maviram (titular), Ventura, Etim, David Martins e João (suplentes utilizados), e ainda Nader, Hugo Oliveira e Abdul (não-utilizados). O guarda-redes Samu e os centrais Luiz Neto e Rui Carreira, dos sub-19, também participaram no ensaio de ontem.