Cenário causa apreensão: Vizela com Jardel a caminho mas sem renovações à vista

Manuel Tulipa, com mais um ano de ligação ao clube, sublinha a importância de a próxima época ser preparada com antecedência. Quatro habituais titulares estão em fim de contrato

A contratação do avançado Jardel, do Feirense, a carecer apenas confirmação oficial, é neste momento a única novidade do Vizela no que diz respeito à construção do plantel para a próxima época. Garantida a permanência na I Liga, a SAD ainda não assegurou a continuidade de nenhum dos atletas em final de contrato e que interessam ao clube, como Igor Julião, Raphael Guzzo, Claudemir e, inclusive, Kiki, que já possui acordo verbal com o Ural, da Rússia.

Vizela está interessado em manter Igor Julião, Kiki, Claudemir e Raphael Guzzo, todos em final de contrato, mas ainda não avançou para as renovações. O cenário está a causar apreensão.

A preocupação em relação à planificação da época 2023/24 foi manifestada pelo técnico Manuel Tulipa antes do dérbi com o Vitória. Com mais uma época de ligação ao emblema minhoto, o treinador não falou em nomes, mas sublinhou a importância de a preparação ser feita atempadamente. De resto, e depois de duas temporadas consecutivas na I Liga, o Vizela pretende que a próxima época seja de evolução a nível estrutural e desportivo.

Depois de duas épocas consecutivas na I Liga, o Vizela pretende não só consolidar esse estatuto em 2023/24 como melhorar a classificação. Tulipa "pede" rapidez na construção do plantel, mas para já só Jardel, do Feirense, está certo

O técnico do conjunto vizelense lembrou ainda que há jogadores vinculados ao clube por apenas mais uma época, como Kiko Bondoso, Samu, Anderson, Bruno Wilson, Nuno Moreira, Alex Méndez, Tomás Silva, Ivanildo, Zohi e Alexander Schmidt, assim como os emprestados Pedro Ortiz (Sevilha) e Matias Lacava (Academia Puerto Cabello, Venezuela).

Já Francis Cann, emprestado ao Al-Hazm, deverá ficar a título definitivo no emblema da Arábia Saudita.

Kiki disponível e Bruno Wilson quase

O defesa Kiki cumpriu o castigo com que havia sido punido e está de volta à equipa vizelense para outro dérbi minhoto, desta vez contra o Famalicão, sábado. O central Bruno Wilson, a recuperar de um traumatismo na perna direita, tem boas probabilidades de recuperar a tempo. Após um dia de folga, o plantel volta esta terça-feira aos treinos.