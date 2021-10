Cassiano voltou a fazer a diferença para o Vizela

A equipa de Álvaro Pacheco venceu a Sanjoanense, por 1-0, com um golo do avançado.

O Vizela venceu esta sexta-feira a Sanjoanense, em jogo de preparação, pela margem mínima (1-0) e foi Cassiano quem fez a diferença. Depois de evitar a derrota nos instantes finais do encontro com o Santa Clara, na última jornada, o ponta de lança brasileiro foi o autor do único golo dos minhotos no particular disputado em São João da Madeira.

Este foi o segundo jogo-treino do Vizela em dias consecutivos, uma vez que ontem viajou até Oliveira de Azeméis, onde empatou (2-2)com a equipa local, com golos de Ventura e Schettine, o que significa que as duas alternativas para o eixo do ataque - Schettine e Cassiano - aproveitaram os confrontos para confirmar os seus créditos. O treinador Álvaro Pacheco apresentou equipas distintas nos dois ensaios, o que pressupõe que esteja já a cogitar cenários para o jogo da Taça de Portugal, com o V. Setúbal, no Bonfim.Estas competições, normalmente, abrem espaços aos jogadores menos utilizados no campeonato.

Por outro lado, o maliano Zohi, que na última jornada abandonou o jogo com os açorianos com queixas musculares, voltou apenas a fazer treino condicionado, mas na próxima semana já deverá reintegrar os trabalhos do plantel sem limitações.

Os dias de sábado e domingo estão destinados ao descanso dos guerreiros, pelo que o regresso às lides diárias está marcado para segunda-feira, altura em que o técnico do Vizela irá preparar com maior objetividade o duelo nas margens do Sado com o Vitória.