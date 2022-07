Cassiano pode render 300 mil euros e há mais um jogador que pode sair

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, pode perder Koffi

Só falta mesmo oficializar a mudança do avançado para o Irão e o lateral tem clubes interessados.

Com o ponta-de-lança Cassiano prestes a ser confirmado no Persepolis, do Irão, devendo render cerca de 300 mil euros, o Vizela pode perder também o lateral direito Koffi neste mercado.

E isso porque o defesa continua debaixo dos holofotes de alguns clubes estrangeiros, sobretudo franceses, que continuam a insistir na sua contratação.

Tal significa que o plantel dos minhotos ainda vai sofrer uma assinalável transformação, até porque já havia sido reconhecido que eram necessários reforços.