Cassiano: "O Vizela tem um plantel com muita qualidade e vai conseguir a permanência"

Cassiano marcou um dos golos da vitória vizelense (3-2) no dérbi com o V. Guimarães, opositor que se segue no campeonato. O ponta-de-lança está com a pontaria afinada no Al-Faisaly, e não tem dúvidas da competência do grupo do Vizela para manter-se na I Liga. O português Ricardo Gomes faz-lhe companhia na Arábia.

Cassiano foi goleador em Vizela e, agora, marca que se farta ao serviço do Al-Faisaly, da II Liga da Arábia Saudita. O ponta-de-lança já está identificado com o novo clube, e frente ao Al-Hazem, na última jornada, apontou dois dos três golos da vitória e mostrou que não perdeu o jeito.

"Aqui é diferente, sobretudo devido à cultura, mas também à alimentação e ao próprio contacto entre as pessoas, que são mais reservadas. Por isso, acabamos por ficar mais tempo sozinhos. Mas, com o tempo, vamo-nos acostumando", comentou o avançado brasileiro, sentindo que, desportivamente, as coisas estão a correr bem. "Tenho marcado golos e somos líderes num campeonato nivelado e competitivo, a lembrar a II Liga de Portugal", comparou.

Atento ao Vizela, Cassiano recorda-se bem do golo que marcou ao V. Guimarães no triunfo (3-2) da última época. Um pretexto para recordar a O JOGO a ligação especial com emblema vizelense. "É um clube pelo qual tenho muito carinho e onde fui muito feliz. O Vizela tem bons jogadores, um plantel com muita qualidade e competência. Vai conseguir a permanência", vaticinou. E não se esquece é dos adeptos. "Sinto a falta do carinho deles nos jogos e na rua. Aqui não há muita torcida e sinto essa falta de apoio nos jogos", frisou.

Elogiado por Cassiano, o português Ricardo Gomes, ex-adjunto de Wender, integra a equipa técnica do croata Ante Mise no Al -Faisaly, como preparador físico, e considera "a experiência gratificante." "A cultura e as pessoas são diferentes. E o clube tem boas condições, é de I Liga, mas, infelizmente, desceu", referiu. Em termos de futuro, voltar a Portugal é um dos objetivos de Ricardo Gomes. "Quero continuar a evoluir, mas um dia tenciono regressar, para um clube que me proporcione títulos", afirmou o técnico.

Há convites, mas sem certezas

Cassiano tem mais seis meses de contrato com o Al-Faisaly. Esta é a única certeza do brasileiro nesta altura, apesar de ter conhecimento do interesse de vários clubes, alguns dos quais portugueses, como o Marítimo e o Vizela. Somam-se a esses, pelo menos, mais dois, um da Turquia e outro do Irão, mas opta por não revelar de que emblemas o têm contactado. O que o atacante diz é que o assunto está entregue aos seus representantes e garante que, até ao momento, não há nenhuma decisão tomada. Cassiano, refira-se, jogou três épocas em Portugal, uma no Boavista e duas no Vizela, clube em que se notabilizou.