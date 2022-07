Cassiano mais perto de ficar no Vizela

Avançado defrontou o Braga e já não deve transferir-se para o Irão.

Cassiano está cada vez mais perto de permanecer em Vizela. A utilização do ponta-de-lança no primeiro jogo de pré-temporada, com o Braga, no sábado, é mais um indicador do impasse em que caiu a sua transferência para o Persepolis, do Irão, apesar de estar tudo acordado entre os clubes.

Este é já o cenário mais provável, embora seja necessário aguardar pelo final do período de mercado para se aferir da continuidade do principal ídolo dos sócios e adeptos vizelenses. E cujos golos foram importantes na subida, em 2020/21, e na permanência na Liga Bwin na época passada, durante a qual apontou nove golos nos 24 jogos em que foi utilizado por Álvaro Pacheco.

Neste contexto, a prioridade no ataque é a contratação de um ponta-de-lança para suprir o regresso de Schettine ao Braga. Assim como, refira-se, de um lateral-esquerdo para a vaga aberta pela saída de Ofori para o Nea Salamis, do Chipre. Matheus Pereira, que está emprestado pelo Cruzeiro ao Guarani, do Brasil, é o alvo e tudo indica que mais tarde ou mais cedo o brasileiro deverá ingressar no emblema minhoto. Aliás, após o jogo entre estas duas equipas, no sábado, em que não participou devido à condição de emprestado, o defesa foi confrontado com os rumores e assumiu a existência de negociações.