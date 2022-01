Cassiano chegou aos 50 jogos no Vizela e recorda "momentos que vão ficar marcados para sempre"

O avançado brasileiro atingiu, na receção ao Belenenses, a marca redonda de 50 jogos com a camisola do Vizela.

Cassiano cumpriu 50 jogos, pelo Vizela, na receção, domingo, ao Belenenses e assinalou a marca da mesma forma como começou esta viagem: com um golo.

O avançado brasileiro fez o segundo golo da equipa de Álvaro Pacheco, na conversão de um penálti, no triunfo por 2-0 do jogo em atraso da 13.ª jornada, e, curiosamente, também tinha sido de penálti que, a 12 de setembro de 2020, na estreia como jogador da equipa minhota, fizera o primeiro dos 19 golos já marcados, no encontro da jornada inaugural da edição de 2020/21 da II Liga, com a Oliveirense.

Primeiro jogo [Oliveirense, 12 de setembro de 2020]

"Lembro-me bem do primeiro jogo, para a primeira jornada da II Liga, entrei a meio da segunda parte, sofri um penálti, converti e ganhámos 2-1".

Melhor jogo pelo Vizela

"O meu melhor jogo foi com o Leixões. Tive uma lesão nesse jogo e, mesmo magoado, consegui fazer dois golos. Fui considerado o melhor jogador em campo. Outro que me marcou foi com o Santa Clara [2 de outubro], em que regresso após lesão, quando entro a torcida gritou pelo meu nome e consigo fazer um golo [no último minutos dos descontos] que dá o empate para a nossa equipa. Também foi um jogo que vai ficar na minha memoria".

Regresso dos adeptos esta temporada

"Esse jogo é o primeiro jogo que reencontro os adeptos. Na época passada não tivemos os adeptos nas bancadas por causa da pandemia e ter o carinho deles dá-me mais força para fazer o melhor dentro do campo e poder ajudar o Vizela".

Melhor golo

"Tem um que eu gosto, contra o Cova da Piedade, aqui em Vizela. Roubei a bola no meio-campo, driblei um jogador, toquei para o Tavinho, o Tavinho tocou para o João Pedro, o João Pedro cruzou e eu faço o golo de cabeça. Gosto muito deste golo, em virtude da jogada toda".



O melhor momento no clube

"Sem dúvida a subida e conseguir ser o melhor marcador da II Liga. São momentos que vão ficar marcados para sempre no Vizela, na minha carreira e na mina vida".

Mais 50 jogos no clube?

"Espero que sim, o clube vem crescendo, eu também estou a crescer e espero dar mais alegrias aos adeptos vizelenses".