"Campeonato está a aproximar-se do fim e temos de reduzir a nossa margem de erro"

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, fez a antevisão ao jogo em casa do Estoril, agendado para as 18h00 de sábado.

Na conferência de antevisão do jogo deste sábado, no Estoril, Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, começou por felicitar a Seleção Nacional pelo apuramento para o Mundial do Catar.

"Quero deixar uma mensagem à nossa seleção, ao nosso selecionador e à nossa Federação pelo apuramento para o Mundial. Enche-nos de orgulho, a nós, portugueses, estar no Catar e este excelente desempenho e é continuarmos a sonhar e o mais importante é lá estarmos."

Jogo especial por ter adversários diretos muito perto: "É mais um jogo. Não temos de nos focar onde estão os nossos adversários, mas antes no que controlamos, no que pretendemos e que queremos. Queremos um Vizela corajoso, que vai defrontar um adversário com uma ideia de jogo bem vincada, que não abdica da sua identidade e que, por culpa do treinador que tem, tem uma mentalidade vencedora e de campeão. Vamos encontrar uma equipa personalizada, sente-se confortável com um jogo pressionante. Temos de ser tranquilos para ultrapassarmos o adversário que temos pela frente. Vai ser mais um excelente jogo, com caudal ofensivo de ambas as equipas. Acredito que o Vizela estando ao seu nível será capaz de trazer pontos."

Não vence desde 30 de janeiro, há sete jogos. Está na hora de ganhar? "Está sempre na hora de ganhar, porque é o próximo jogo. O Vizela esteve sempre perto de ganhar todos os jogos, tirando o do Santa Clara, e teve sempre um bom desempenho. Podemos olhar para isso, para o meio copo cheio ou para o meio copo vazio. Temos de ver a que nível nós estivemos. O Vizela tem estado sempre muito perto de ganhar do que de perder. Olhando para os dois últimos jogos, em que só sofremos dois golos, jogámos em casa de um adversário que luta para ser campeão, que é o Benfica."



Grupo precisa de um trabalho psicológico para manter a tranquilidade? "O trabalho psicológico não é preciso. As ocorrências que vão acontecendo fazem parte da vida. Temos de aumentar os níveis de concentração, porque o campeonato está a aproximar-se do fim e temos de reduzir a nossa margem de erro, porque nesta fase as equipas são penalizadas. Pedi aos jogadores para estarem tranquilos, serenos e confiantes, a fazerem o nosso jogo. Quando nos agarramos à nossa ideia, quando funcionamos como equipa, e conseguimos ter coragem e concentração, as coisas acabam por acontecer. Não tenho dúvidas que vamos conseguir o nosso objetivo, pelo que estes jogadores têm trabalhado."

Comparação com o jogo da primeira volta (1-1): "Espero um jogo parecido, com duas equipas a tentarem dominar o jogo, embora com estilos diferentes. Estes são sempre jogos muito emotivos. São duas equipas que querem ganhar, com futebol ofensivo e à procura de comandar o jogo. Vai ser um jogo equilibrado, com momentos em que o Vizela vai estar por cima e outros em que o Estoril vai ser capaz de estar por cima."