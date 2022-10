Campeão do Mundo Rivaldo assistiu ao treino do Vizela

Antigo futebolista está em Vizela a acompanhar o filho João Vítor, que vai jogar nos sub-17 da formação vizelense.

O antigo futebolista brasileiro Rivaldo esteve na manhã desta terça-feira em Vizela para acompanhar o filho João Vítor, que vai juntar-se aos sub-17 da equipa minhota. A mãe do jovem também esteve presente.

O campeão do Mundo pela seleção canarinha assistiu ao treino da equipa principal e esteve à conversa com o treinador Álvaro Pacheco, com o presidente da SAD Joaquim Ribeiro e com os jogadores vizelenses.

O dirigente da SAD aproveitou para entregar uma camisola do Vizela com o nome de Rivaldo e o número de 10.

Quanto a João Vítor, é um trinco esquerdino, de 17 anos, que atuava no Guará, de São Paulo.

Rivaldo ficará mais alguns dias para ajudar o filho na integração nesta aventura em Portugal.