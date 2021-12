Bruno Wilson e a eliminatória contra o Braga: "O Jamor acaba por ser um sonho"

Central do Vizela espera dificuldades e rejeita comparações com jogo entre as duas equipas para o campeonato

O defesa central do Vizela Bruno Wilson afirmou hoje que estar presente no Estádio Nacional, na final da Taça de Portugal, "é sempre um sonho" e mostrou confiança para a receção ao Braga.

"Somos uma equipa ambiciosa, temos noção das nossas capacidades e, para qualquer equipa, o Jamor acaba por ser um sonho", disse o jogador de 24 anos, à margem de uma iniciativa social promovida pelo clube.

O Sporting de Braga vem de uma fase menos boa e, apesar da vitória caseira da última jornada da Liga Bwin, diante do Belenenses SAD (1-0), "pesa" ainda sobre a equipa a goleada sofrida com o Boavista (5-1), que afastou os bracarenses da "final four" da Taça da Liga, enquanto o Vizela foi goleado em casa, pelo FC Porto (4-0), no domingo, na última jornada.

"O futebol é feito de fases, mas nesta prova é diferente, as equipas podem estar a passar por uma fase má, mas é sempre diferente. Há surpresas e acho que o Braga vai estar ao seu melhor nível, mas nós também vamos lutar pela passagem à próxima eliminatória", disse.

Há três semanas, os vizelenses perderam com os bracarenses no campeonato por 4-1, em Braga, mas Bruno Wilson notou que "cada jogo é um jogo" e frisou que foram tiradas ilações desse jogo.

"Nesses jogos em que os resultados são menos positivos, há que aprender com os erros. Nós fazemos isso muito bem e normalmente damos respostas muito positivas nos jogos a seguir e é isso que vamos fazer. [Esse jogo] Já faz parte do passado, focamo-nos muito no presente e tenho a certeza de que vamos dar uma boa resposta e lutar pela passagem", reforçou.

O defesa central admitiu ainda que este é um "jogo muito especial" contra a sua antiga equipa, mas disse viver o momento com "tranquilidade".

"É uma casa à qual serei eternamente grato, mas é mais um jogo, no futebol é assim. Vai ser um bom jogo, entre duas equipas muito boas, que jogam um futebol atrativo, numa prova em que os jogos são sempre diferentes e em que os resultados do campeonato não têm muito significado", disse.

Vizela e Sporting de Braga defrontam-se partir das 18h45 de quinta-feira, nos oitavos de final da Taça de Portugal, no Estádio do FC Vizela.