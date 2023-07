Bruno Wilson, Anderson, Samu e Kiko Bondoso agitam mercado do Vizela

Bruno Wilson, Anderson, Samu e Kiko Bondoso são os jogadores do Vizela mais cobiçados.

Os centrais Bruno Wilson e Anderson, o médio Samu e o ala Kiko Bondoso são os quatro jogadores do Vizela que têm suscitado mais interesse no mercado por parte de clubes portugueses e estrangeiros. O mais recente interessado que se conhece é o Metz, de França, que está atento a Bruno Wilson, mas que ainda não sentou com os minhotos à mesa de negociações. Recorde-se que o Vizela e o Braga detêm partes iguais do passe do jogador.

Em relação a Anderson, o interesse do V. Guimarães renovou-se.

A saída de algum destes jogadores não será descartada, até pela necessidade de receitas extraordinárias dos clubes nacionais, mas sem prejuízo do projeto desportivo.