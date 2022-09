Brilhou na Luz pelo Vizela e agora está em maus lençóis na seleção

Osmajic foi afastado da seleção do Montenegro e foi alvo de um processo disciplinar

O ponta-de-lança Osmajic já conquistou a titularidade no Vizela - Álvaro Pacheco lançou-o pela primeira vez de início frente ao Benfica e, na Luz, fez uma boa exibição e estreou-se a marcar, merecendo até os elogios do treinador -, mas na seleção do Montenegro está em maus lençóis e a contas com um problema de indisciplina.

Na seleção do Montenegro, Osmajic chegou a jogar a titular no primeiro jogo desta pausa para as seleções, frente à Bósnia-Herzegovina, a contar para o grupo 3 da Liga B da Liga das Nações, mas não foi opção para o jogo frente à Finlândia.

O ponta-de-lança montenegrino chegou atrasado ao local do estágio na noite de domingo, o que motivou um processo disciplinar efetuado pela Associação de Futebol de Montenegro. Além disso, Osmajic falhou também o pequeno-almoço no dia seguinte e deverá ser descartado das próximas convocatórias.