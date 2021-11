Após quatro meses de recuperação, guarda-redes regressa aos trabalhos no Vizela

Pedro Silva está de regresso ao trabalho de campo com a equipa após quatro meses de paragem.

Operado em julho após sofrer uma lesão na "sindesmose do tornozelo direito", o guarda-redes Pedro Silva regressou esta segunda-feira aos trabalhos de campo com a equipa.

De acordo com comunicado do clube, o jogador de 24 anos está novamente às ordens do treinador Álvaro Pacheco. Apesar de apto a jogar, Pedro Silva precisará agora de lutar para recuperar o posto no onze.

Contratado na temporada passada ao Koge (Dinamarca), Pedro Silva fez 17 jogos em 2020/21 e tem a concorrência na baliza de Charles (ex-Marítimo), titular nos últimos jogos, e Ivo Gonçalves.