Antes da visita à Capital do Móvel, Pacheco avisa: "O Paços está mais forte e criativo"

O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, defendeu hoje que o encontro de sábado, com o Paços de Ferreira, referente à 23.ª jornada da Liga Bwin, vai pender para a "equipa mais regular".

De regresso ao Estádio Capital do Móvel, recinto onde cumpriu os dois primeiros jogos como anfitrião nesta temporada, frente a Tondela (vitória por 2-1) e a Boavista (1-1), o técnico de 50 anos frisou que o Vizela tem de ser uma equipa a "jogar com paixão e coragem", mas também "focada" para se impor a um adversário que tem feito "boas exibições" nos últimos jogos, apesar de ser 13.º na tabela.

"Nos cinco jogos que realizámos lá [como anfitriões] neste ano e no ano passado, nunca perdemos e fomos bem recebidos. Não tenho dúvidas de que iremos ser novamente bem recebidos. Antevejo um bom jogo, entre duas boas equipas em busca de pontos. A equipa mais regular vai alcançar os três pontos. São duas equipas que vão entrar para jogar bem", disse, na antevisão ao jogo marcado para as 18h00.

Após a derrota caseira frente ao Gil Vicente (0-1), na sequência de uma grande penalidade cometida na primeira parte, os vizelenses têm de evitar "erros controláveis" para ultrapassarem uma "equipa tranquila" com "bola", que "aproveita muito bem os espaços" cedidos pelo opositor, e "muito forte" sem bola, principalmente na "reação à perda".

Para o "timoneiro" do 11.º classificado da Liga Bwin, o Paços de Ferreira é um conjunto superior em relação àquele que se apresentou em Vizela na primeira volta (1-1), sob o comando técnico de Jorge Simão, principalmente pelo facto de ser "mais associativa" desde a entrada de César Peixoto para o cargo de treinador, em dezembro de 2021.

"É uma equipa que percebe melhor os momentos com bola. Mas quando tem de jogar na profundidade, também sabe jogar e cria essa mossa. O Paços [de Ferreira] está mais forte, compacto e criativo com bola", descreveu.

Elogioso para com o "crescimento" do plantel a seu cargo num ano que marcou o regresso do clube minhoto à Liga Bwin, 37 anos depois da última participação, Álvaro Pacheco avisou que os seus jogadores têm de "amadurecer" em "pequenos pormenores" durante o último terço do campeonato, para evitarem possíveis dissabores.

"Nos últimos jogos, houve pormenores que poderíamos ter controlado e que nos causaram uma mossa muito grande, fazendo-nos andar atrás do prejuízo. Temos de perceber como o jogo se desenrola e em que zonas do campo podemos ultrapassar as dificuldades. Temos de estar serenos e tranquilos para nos mantermos em jogo", detalhou.

Com o defesa Ivanildo Fernandes e o médio Raphael Guzzo ainda lesionados, o Vizela também visita o reduto do Paços de Ferreira sem o lateral esquerdo Ofori, castigado.

O Vizela, 11.º classificado da Liga Bwin, com 23 pontos, defronta o Paços de Ferreira, 13.º, com 21, em jogo agendado para as 18h00 de sábado, no Estádio Capital do Móvel, com arbitragem de David Silva, da Associação de Futebol do Porto.