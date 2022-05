"Álvaro Pacheco tem mais um ano de contrato e será para cumprir"

Álvaro Pacheco garantiu a permanência do Vizela

Diogo Godinho, presidente da SAD do Vizela, já pensa na próxima época e com o treinador que fez história.

O Vizela voltou a recordar, na página de Facebook, esta segunda-feira, de manhã, as imagens marcantes da festa histórica após o empate a um golo com o Marítimo que garantiu a segunda presença consecutiva na Liga Bwin, pela primeira vez. Diogo Godinho, presidente da SAD, sente que este marco "aumenta a responsabilidade. Porque entramos com mais mais experiência. Mas vamos começar já a trabalhar a próxima temporada", anunciou, garantindo que Álvaro Pacheco é para continuar.

"Ele tem mais um ano de contrato. Estou tranquilo. Será para cumprir", disse, no final de muitas emoções.

"Sinto-me aliviado. Isto não é fácil. É uma Liga muito complicada; foi o nosso primeiro ano, sem experiência e fizemos história", rematou.