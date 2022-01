Álvaro Pacheco: "Uma diferença muito grande não só neste jogo com o Vitória"

Declarações do treinador Álvaro Pacheco após o Vizela-V. Guimarães (3-2), partida da 20ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Três excelentes equipas que proporcionaram um espetáculo intenso, emotivo e ganhou a melhor equipa em campo. Tínhamos que ser compactos para não permitir oportunidades ao adversário e foi isso que fizemos e depois com bola sabermos desmontar a organização do Vitória e fizemos isso com paixão, com rigor e criámos imensas oportunidades de golo. Marcámos três, podíamos ter marcado mais e estamos de parabéns."

O peso do dérbi: "Para os adeptos, acredito que esse sentimento esteja lá (vitória especial). Para nós, o mais importante são os pontos. São mais três pontos, estamos satisfeitos pelo nosso crescimento, conseguimos pela primeira vez fazer duas vitórias seguidas, mas só ganhámos três pontos. "

Diferenças do Vizela da primeira volta: "Foi uma diferença muito grande não só neste jogo com o Vitória, mas também nos jogos da segunda volta com o Braga, Sporting... para aprendermos, é preciso falhar. Tivemos que aperfeiçoar o nosso jogo e ir em busca sempre de coisas positivas. Esta vitória é do meu plantel, que é único."