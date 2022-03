Álvaro Pacheco: "Resumidamente, penso que ganhou a melhor equipa em campo"

Declarações do treinador do Vizela após a derrota (3-1) em casa do Santa Clara, na ronda 25 do campeonato.

O jogo: "O Santa Clara teve mérito pela agressividade que teve em todo o jogo. Sabíamos que íamos estar condicionados e tínhamos de procurar o espaço na pressão para aproveitar espaço entre linhas. Para isso, tínhamos de ser agressivos, mas fomos lentos na execução e isso foi condicionante."

Vitória justa do Santa Clara: "A primeira parte foi muito equilibrada e, ao intervalo, pedi à equipa para ser mais agressiva e igualar o marcador, tentar perceber os espaços para aproveitar e procurar o espaço nas costas. Depois de marcar, aproveitámos melhor o espaço e sentimos que conseguíamos mais golos, mas, depois, devido a distração nossa, acabou por ser o Santa Clara a levar a melhor e matar o jogo. Resumidamente, penso que ganhou a melhor equipa em campo."